В Одесской области мужчина в камуфляже бросил гранату в автобус

В селе Сергеевка Одесской области неизвестный мужчина в камуфлированной форме бросил гранату в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал издания «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что подсудимый взорвал три гранаты в Шевченковском районном суде Киева.

До этого стало известно, что в украинском городе Ровно неизвестный мужчина кинул гранату в сторону детской площадки. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них один малолетний ребенок.