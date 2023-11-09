В Паттайе напали на россиянку

Нападение было совершено на 23-летнюю россиянку в курортном таиландском городе Паттайя. Об этом сообщил новостной портал The Pattaya News.
По его сведениям, двое мужчин подъехали к девушке на мотоцикле, когда она возвращалась из магазина, вырвали у нее из рук телефон и скрылись. Один из мужчин нанес ей удар по голове. По свидетельствам самой пострадавшей, нападавшие являются тайцами.
Россиянке оказана необходимая медицинская помощь. Расследованием обстоятельств нападения занимаются сотрудники местной туристической полиции.