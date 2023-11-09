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В Паттайе напали на россиянку

Нападение было совершено на 23-летнюю россиянку в курортном таиландском городе Паттайя. Об этом сообщил новостной портал The Pattaya News.

В Паттайе напали на россиянку
© globallookpress.com

По его сведениям, двое мужчин подъехали к девушке на мотоцикле, когда она возвращалась из магазина, вырвали у нее из рук телефон и скрылись. Один из мужчин нанес ей удар по голове. По свидетельствам самой пострадавшей, нападавшие являются тайцами.

Россиянке оказана необходимая медицинская помощь. Расследованием обстоятельств нападения занимаются сотрудники местной туристической полиции.