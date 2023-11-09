В Паттайе напали на россиянку

По его сведениям, двое мужчин подъехали к девушке на мотоцикле, когда она возвращалась из магазина, вырвали у нее из рук телефон и скрылись. Один из мужчин нанес ей удар по голове. По свидетельствам самой пострадавшей, нападавшие являются тайцами.