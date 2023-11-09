В России возбудили дело после удара ВСУ по херсонскому городу Скадовску

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Скадовска в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

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По данным следствия, 9 ноября со стороны Украины последовали ракетные удары, в результате которых были лишены жизни мирные жители и поврежден гражданский объект. Раненым оказывается медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства и причастные лица. Расследование ведется по статье 105 УК РФ.