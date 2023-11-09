Устроивших незаконную очередь в кассу Большого театра задержали

В России задержали людей, которые вели незаконную запись в очередь для продажи билетов на балет «Щелкунчик». Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская со ссылкой на гендиректора Большого театра Владимира Урина.

Представители Большого театра ранее обратились в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы. Большой театр попросил прокуратуру пресечь противоправные действия при продаже билетов на балет и обеспечить штатную работу касс.

Позже были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь за билетами.

В Большом театре подчеркнули, что билеты на «Щелкунчика» продают по паспортным данным с учетом спецпрограмм «Большой — молодым», «Пушкинская карта», «60 плюс» и другим.

На сайте театра билеты могут купить владельцы «Пушкинских карт» и зрители, на которых не распространяется действие социальных программ.