На Украине возбудили дело против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

Уголовное дело о незаконном обороте оружия возбуждено против офицера, который подарил гранаты помощнику главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадию Частякову . Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) страны в Telegram -канале.

По версии следствия, он приобрел без необходимого разрешения восемь ручных универсальных гранат и принес их в свой служебный кабинет. Затем обвиняемый упаковал шесть из них и бутылку крепкого алкоголя в деревянный ящик, который подарил Частякову на его день рождения. ГБР отмечает, что такими действиями офицер совершил сбыт взрывных устройств.