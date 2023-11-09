Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

Во Львове мужчина в своей квартире громко прослушивал песни российской группы «Ласковый май». Приехавшая на место полиция грубо его задержала, сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.

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Жителям города не понравилась прослушиваемая музыка, и они вызвали сотрудников полиции. Они предложили мужчине отправиться в участок.

После словесной перепалки полицейские взяли его под руки, силой поместили в машину и увезли для дальнейшего разбирательства.