Супруг пострадавшей от мужчины с мачете в Подмосковье рассказал о ее состоянии
Женщина, на которую в Люберцах напал мужчина с мачете, остается в больнице. Она ничего не помнит о нападении, у нее черепно-мозговая травма и порезано плечо, рассказал телеканалу "360" супруг пострадавшей.
В момент нападения женщина шла с сыном — 14-летнего подростка, которого она вела из школы, спасли прохожие, отведя его в сторону. Пострадавшая, по словам мужа, получила не широкий, но глубокий порез, также у нее перелом и серьезная травма головы.
"Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У нее, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита. Эта травма и вызывает у нас [беспокойство]", — рассказал супруг пострадавшей женщины.
Пока сложно разобраться, как произошло нападение — пострадавшая женщина ничего не может рассказать, так как не помнит, подчеркнул супруг.
Напомним, очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина с мачете был очень зол и "что-то кричал на всю улицу". Женщину он ударил дважды, после чего она потеряла сознание.