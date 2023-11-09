В Перми голый россиянин под наркотиками напугал продавщиц магазина

В Перми поймали мужчину, который голым разгуливал по магазину с ножами. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Когда местный житель ворвался в торговый зал, продавщицы испугались и бросились на улицу за помощью. Девушкам повезло, так как рядом находился полицейский, который не находился на службе. Правоохранителю удалось побеседовать с мужчиной и забрать ножи.