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В Перми голый россиянин под наркотиками напугал продавщиц магазина

В Перми поймали мужчину, который голым разгуливал по магазину с ножами. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В Перми голый россиянин под наркотиками напугал продавщиц магазина
© РИА Новости

Когда местный житель ворвался в торговый зал, продавщицы испугались и бросились на улицу за помощью. Девушкам повезло, так как рядом находился полицейский, который не находился на службе. Правоохранителю удалось побеседовать с мужчиной и забрать ножи.

После этого на место прибыли полицейские. В беседе с ними россиянин заявил, что нашел чужую закладку. После употребления наркотиков он решил, что его преследуют. Магазин показался ему хорошим местом для того, чтобы спрятаться от неизвестных.

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