Уснувшая на путях жительница Алтайского края выжила под проходящим поездом
Жительница Алтайского края уснула на путях. Над ней проехал поезд, однако она чудом осталась жива.
Сообщается, что женщина легла на железнодорожные пути и уснула. Машинист поезда увидел ее и применил экстренное торможение.
Поезд состоял из 46 вагонов, из которых 29 пронеслись над женщиной, после чего состав остановился. По итогу местная жительница чудом выжила. В каком состоянии она находится, не уточняется. Все детали инцидента выясняются, передает РИА "Новости" со ссылкой на алтайское линейное управление МВД РФ.
Кроме того, в информагентстве отметили, что женщина была пьяна. Происшествие случилось накануне ее юбилея – на следующий день ей исполнилось 50 лет.