Жительница Алтайского края уснула на путях. Над ней проехал поезд, однако она чудом осталась жива.

Сообщается, что женщина легла на железнодорожные пути и уснула. Машинист поезда увидел ее и применил экстренное торможение.

Поезд состоял из 46 вагонов, из которых 29 пронеслись над женщиной, после чего состав остановился. По итогу местная жительница чудом выжила. В каком состоянии она находится, не уточняется. Все детали инцидента выясняются, передает РИА "Новости" со ссылкой на алтайское линейное управление МВД РФ.