Петербурженка попала в реанимацию с ножом в животе и обвинила во всем кота

Жительница Северной столицы попала в реанимацию после того, как упала на нож. В случившемся она обвинила собственного кота.

ЧП произошло накануне, пишет «Фонтанка». Девушку доставили в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. Она добавила, что пришла после смены домой и выпила несколько бутылок пива. Затем она поругалась с сожителем и пошла приготовить себе поесть. После этого и произошло падение на нож. Заявление пострадавшая писать отказалась. Напомним, что в Петербурге выбрали портреты самых красивых эрмитажных котов.