Вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних под Рязанью

В Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда
В Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда, информирует пресс-служба Московской железной дороги.
Отмечается, что в результате инцидента пострадал помощник машиниста.
Угрозы экологии нет.
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В МЖД добавили, что сход вагонов не повлияет на движение пассажирских поездов.
Ранее в Башкирии вагоны поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком.
В конце сентября локомотив грузового поезда сошёл с рельсов в Бурятии.