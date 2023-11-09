Россиянин-рецидивист изнасиловал 14-летнюю дочь

В Свердловской области мужчину задержали после того, как он изнасиловал дочь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Инцидент произошел в поселке Кедровка летом. После развода родителей девочка приезжала к отцу. В этот раз мужчина ночью пробрался в комнату школьницы и изнасиловал. После произошедшего пострадавшая вернулась к матери, но ничего ей не рассказала.