В США учительница получила 10 лет колонии за изнасилование ученика

В штате Висконсин огласили приговор 75-летней учительнице средней школы, женщину признали виновной в изнасиловании несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает WFTV.

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Энн Нельсон-Кох, преподававшую в баптистской школе города Тома признали виновной в совращении и изнасиловании подростка. На момент совершения преступления педагогу было 67 лет, потерпевшему — 14 лет.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением об изнасиловании в 2022 году, пожилого педагога арестовали. Как установило полицейское расследование, учительница отводила мальчика в подвал школы занималась с подростком сексом.