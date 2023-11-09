Новый участник «азербайджанской мафии» пойман в Петербурге

Правоохранители задержали еще одного подростка, причастного к деятельности преступной группировки в Петербурге. Это уже второй участник банды, пойманный за последнюю неделю.

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Как сообщает «Петербург2», 17-летний юноша был задержан в одном из садовых товариществ Петербурга. По данным полиции, он поддерживал связь с другими участниками группировки, предположительно возглавляемой Туралом Мамедовым. Вместе с ними молодой человек участвовал в нападении на 21-летнего парня, несколько раз ударив его по голове и телу.

Неделю назад правоохранители уже задержали 18-летнего Гаджи-Бега Магамедова, причастного к тому же нападению.

После серии нападений выходцев из Азербайджана на жителей Петербурга полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве. Первым подозреваемым стал 18-летний парень, который 15 октября напал на прохожего на улице Ленсовета и спровоцировал драку. При этом участники группировки снимали потасовку на видео и выкладывали ролики в Сеть. Со временем у хулиганов появились последователи.