Журналист Сергей Бунтман стал жертвой мошенников

Бывший заместитель главного редактора радио "Эхо Москвы" Сергей Бунтман отдал больше миллиона рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, 67-летний Сергей Бунтман обратился на днях в полицию и признался, что в октябре в сервисе Telegram ему позвонили якобы из ЦБ и ФСБ.

Звонившие убедили его снять все деньги со счета наличными и передать курьеру, который якобы увезет их в безопасное место. Пакет со сбережениями Бунтман, по его словам, отдал незнакомцу с внешностью иностранца.

Через три недели после инцидента журналист решил обратиться к правоохранителям. Сергей Бунтман работал на "Эхе Москвы" до закрытия радиостанции в 2022 году.