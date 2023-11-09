Пассажир в Домодедово пытался незаконно вывезти в США котенка сервала
Домодедовские таможенники пресекли попытку вывоза трехмесячного котенка сервала в США, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Как уточняется, инспекторы остановили 37-летнего американского бизнесмена на «зеленом» коридоре. В ходе таможенного контроля мужчина достал из сумки для переноски животных пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы Египетская мау. Он также пояснил, что занимается продажей животных. Таможенники усомнились в достоверности предоставленных документов и передали котенка экспертам.
«Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки или сервал – хищное млекопитающее семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу. Для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС требуется специальное разрешение. Рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тыс. руб.», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в настоящее время животное находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, ему обеспечен необходимый уход и правильное питание.
Уточняется также, что в отношении гражданина США возбуждены дела по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и ст.16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров»). Максимально мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.