Пассажир в Домодедово пытался незаконно вывезти в США котенка сервала

Домодедовские таможенники пресекли попытку вывоза трехмесячного котенка сервала в США, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, не дали незаконно вывезти из России домодедовские таможенники. Экзотического хищника по поддельным документам вез в Нью-Йорк транзитом через Турцию гражданин США», – говорится в сообщении.

Как уточняется, инспекторы остановили 37-летнего американского бизнесмена на «зеленом» коридоре. В ходе таможенного контроля мужчина достал из сумки для переноски животных пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы Египетская мау. Он также пояснил, что занимается продажей животных. Таможенники усомнились в достоверности предоставленных документов и передали котенка экспертам.

«Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки или сервал – хищное млекопитающее семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу. Для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС требуется специальное разрешение. Рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тыс. руб.», – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время животное находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, ему обеспечен необходимый уход и правильное питание.