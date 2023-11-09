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Прокуратура подала жалобу на отказ суда в аресте участницы Pussy Riot

Прокуратура подала апелляционное представление на отказ столичного суда выдать санкцию на заочный арест одной из основательниц Pussy Riot, Надежды Толоконниковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Прокуратура подала жалобу на отказ суда в аресте участницы Pussy Riot
© ТАСС

Надзорное ведомство обжалует постановление Бабушкинского суда Москвы, который не удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов.

Заседание состоялось 1 марта, когда Следственный комитет России (СКР) потребовал заочно арестовать Толоконникову.

Уголовное дело против нее об оскорблении чувств верующих было возбуждено в марте. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела прошла серия обысков.

Толоконникова в настоящее время живет в США. 29 марта МВД России объявило ее в розыск.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Толоконникова и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.

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