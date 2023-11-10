В Подмосковье произошел крупный пожар

В Подмосковье горит склад на площади 2000 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.

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Уточняется, что возгорание произошло в городском округе Ленинский.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Дальнейшая информация уточняется», — указали в МЧС.

9 ноября сообщалось, что в Подмосковье произошел пожар в крупном здании. Инцидент случился в населенном пункте Кишкино. По информации ведомства, возгорание произошло на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри здания находилось большое количество деревянных палет.