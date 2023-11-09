МВД Абхазии прокомментировало данные о проникновении в страну диверсантов

Данные о проникновении диверсионно-разведывательной группы в Абхазию не нашли подтверждения. Об этом со ссылкой на МВД республики пишет Sputnik.

Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что местные силовики ведут поиск семерых вооруженных людей в горах Гулрыпшского района, которых заметили охотники. По его словам, группа была вооружена иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме и масках, а также имела в своем распоряжении беспилотник.

Позднее в МВД Абхазии уточнили, что информация о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердилась.