МВД Абхазии прокомментировало данные о проникновении в страну диверсантов

МВД Абхазии прокомментировало информацию о проникновении в страну диверсантов
Данные о проникновении диверсионно-разведывательной группы в Абхазию не нашли подтверждения. Об этом со ссылкой на МВД республики пишет Sputnik.
Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что местные силовики ведут поиск семерых вооруженных людей в горах Гулрыпшского района, которых заметили охотники. По его словам, группа была вооружена иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме и масках, а также имела в своем распоряжении беспилотник.
Позднее в МВД Абхазии уточнили, что информация о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердилась.
Напомним, что в августе 2008 года обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия по-прежнему не признает республики независимыми государствами и считает их своими регионами.