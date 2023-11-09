Пожар в здании в Домодедовском районе Подмосковья локализован

Пожар, возникший в одном из зданий в Домодедовском районе Подмосковья, локализован. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Домодедовском районе на площади 1,8 тыс. кв. м горит бывшая животноводческая ферма, где расположена организация по переработке пластиковых изделий.