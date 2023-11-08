В горах Абхазии ищут вооруженных людей

«Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — рассказал Киут.