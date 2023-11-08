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Силовики ведут поиски вооруженных мужчин в горах Абхазии

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что местные силовики ведут поиск семерых вооружённых людей в горах Гулрыпшского района. Об этом сообщает ТАСС.

В горах Абхазии ищут вооруженных людей
© ТАСС

По его словам, группу вооружённых людей заметили охотники.

«Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — рассказал Киут.

Министр также добавил, что силовые структуры Абхазии «готовы принимать меры» в случае возможного прорыва. «Кто это, что, откуда — разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем принимать меры», — добавил он.

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