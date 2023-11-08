В Южной Корее промышленный робот убил человека

В Южной Корее робот перепутал ремонтника с коробкой и раздавил его
В Южной Корее произошел несчастный случай на заводе по сортировке перца. Промышленный робот перепутал ремонтника с коробкой и раздавил его, пишет портал Koreaboo.
Инцидент произошел во вторник вечером, 7 ноября, в центре распределения сельскохозяйственной продукции в Южном Кенсане.
Погибший мужчина был специалистом по настройке и ремонту роботов, работал в небольшой специализированной компании.
По данным портала, 40-летний специалист проводил техническое обслуживание устройства, проверял датчики. Во время проверки у робота произошел сбой, он схватил мужчину за руку и бросил его на конвейерную ленту.
Ремонтник получил тяжелые травмы грудной клетки и головы. Медики экстренно госпитализировали его. В клинике от полученных травм мужчина скончался.
Журналисты напомнили, что это не первый случай в стране в этом году. Ранее серьезные травмы получил сотрудник завода автозапчастей.