В Южной Корее промышленный робот убил человека

В Южной Корее произошел несчастный случай на заводе по сортировке перца. Промышленный робот перепутал ремонтника с коробкой и раздавил его, пишет портал Koreaboo.

Инцидент произошел во вторник вечером, 7 ноября, в центре распределения сельскохозяйственной продукции в Южном Кенсане.

Погибший мужчина был специалистом по настройке и ремонту роботов, работал в небольшой специализированной компании.

По данным портала, 40-летний специалист проводил техническое обслуживание устройства, проверял датчики. Во время проверки у робота произошел сбой, он схватил мужчину за руку и бросил его на конвейерную ленту.

Ремонтник получил тяжелые травмы грудной клетки и головы. Медики экстренно госпитализировали его. В клинике от полученных травм мужчина скончался.