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В Южной Корее робот перепутал ремонтника с коробкой и раздавил его

В Южной Корее произошел несчастный случай на заводе по сортировке перца. Промышленный робот перепутал ремонтника с коробкой и раздавил его, пишет портал Koreaboo.

В Южной Корее промышленный робот убил человека
© РИА Новости

Инцидент произошел во вторник вечером, 7 ноября, в центре распределения сельскохозяйственной продукции в Южном Кенсане.

Погибший мужчина был специалистом по настройке и ремонту роботов, работал в небольшой специализированной компании.

День, когда робот впервые убил человека

По данным портала, 40-летний специалист проводил техническое обслуживание устройства, проверял датчики. Во время проверки у робота произошел сбой, он схватил мужчину за руку и бросил его на конвейерную ленту.

Ремонтник получил тяжелые травмы грудной клетки и головы. Медики экстренно госпитализировали его. В клинике от полученных травм мужчина скончался.

Журналисты напомнили, что это не первый случай в стране в этом году. Ранее серьезные травмы получил сотрудник завода автозапчастей.

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