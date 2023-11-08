Украинец избил военного за попытку вручить ему повестку

В Сумской области Украины водитель избил военного за попытку вручить ему повестку. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Издание со ссылкой на Нацполицию Украины сообщает, что военные остановили автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого находился 44-летний мужчина, чтобы проверить документы водителя.

Затем военные попытались вручить мужчине повестку, однако водитель начал нецензурно выражаться и ударил одного из сотрудников территориального центра комплектации.

Нападавший скрылся, однако его позже задержали правоохранители. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.