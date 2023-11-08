Трое иностранцев избили российского офицера и участника СВО
В Смоленской области следователи возбудили уголовное дело после избиения местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 («Хулиганство») УК РФ. В рамках него задержали двоих уроженцев Армении и одного гражданина Таджикистана. Их отправили под стражу.
По информации СМИ, пострадавший — офицер и участник специальной военной операции (СВО) на Украине. Преступление произошло еще в начале лета.
Ранее в Забайкальском крае пьяная компания молодежи избила ветерана СВО.
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