Мужчина с лопатой напал на автобус в Сочи

Инцидент произошел 9 ноября на улице Яна Фабрициуса, у дома №2/28А. По словам очевидцев, мужчина заранее приехал на машине, припарковал ее и стал дожидаться автобуса. Когда рейсовый автобус № 94 подъехал к остановке, агрессивный гражданин подошел к нему, вооружившись лопатой и металлической трубой. Он нецензурно оскорбил водителя и выбил боковые окна. Затем нарушитель скрылся с места ЧП, а автобус уехал. Внутри автобуса находились пассажиры.