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Неадекватный мужчина напал с лопатой на автобус в российском городе

В Сочи мужчина напал на рейсовый автобус с лопатой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Мужчина с лопатой напал на автобус в Сочи
© Телеграм-канал ЧП Сочи

Инцидент произошел 9 ноября на улице Яна Фабрициуса, у дома №2/28А. По словам очевидцев, мужчина заранее приехал на машине, припарковал ее и стал дожидаться автобуса. Когда рейсовый автобус № 94 подъехал к остановке, агрессивный гражданин подошел к нему, вооружившись лопатой и металлической трубой. Он нецензурно оскорбил водителя и выбил боковые окна. Затем нарушитель скрылся с места ЧП, а автобус уехал. Внутри автобуса находились пассажиры.

Нарушителя разыскивает полиция.

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