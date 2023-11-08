Четверо сотрудников полиции Лос-Анджелес покончили с собой в пределах суток
Четверо сотрудников офиса шерифа округа Лос-Анджелес покончили с собой в пределах одних суток, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление шерифа.
— Четверо как действующих, так и бывших сотрудников департамента шерифа Лос-Анджелеса умерли в результате самоубийства за 24 часа, — говорится в публикации.
Уточняется, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что все эти смерти были взаимосвязаны.
Произошедшие трагические события побудили шерифа Лос-Анджелеса Роберта Луна обратиться к своим помощникам с призывом тщательно следить за состоянием коллег.
— Мы были ошеломлены, когда узнали об этих смертях, и это вызвало шоковые волны эмоций по всему отделу, поскольку мы пытаемся справиться с потерей не одного, а четырех любимых активных и вышедших на пенсию членов семьи нашего отдела, — написал он в электронном письме.
В своем заявлении Луна подчеркнул, что бюро психологических служб и отделение травм и медицинской помощи работают над предоставлением консультаций и других ресурсов семьям офицеров, передает Los Angeles Times.
Другое самоубийство сотрудника правоохранительных органов случилось в подмосковном Подольске. Капитан полиции покончила с собой, находясь в декрете.