Четверо сотрудников полиции Лос-Анджелес покончили с собой в пределах суток

— Мы были ошеломлены, когда узнали об этих смертях, и это вызвало шоковые волны эмоций по всему отделу, поскольку мы пытаемся справиться с потерей не одного, а четырех любимых активных и вышедших на пенсию членов семьи нашего отдела, — написал он в электронном письме.