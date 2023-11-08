Крымчанин поджег чужую иномарку, заподозрив жену в измене
В Крыму 35-летний местный житель приревновал свою супругу к другому мужчине и поджег его иномарку. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Полицейским поступило сообщение о горящем автомобиле во дворе многоквартирного дома в поселке Нижнегорский. Недалеко от места преступления правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель.
Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что заподозрил жену в измене и, чувствуя угрозу семейным отношениям, с помощью зажигалки подпалил передний подкрылок легковушки, которая принадлежит другому мужчине. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), поджигателя отпустили под подписку о невыезде.
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