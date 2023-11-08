Крымчанин поджег чужую иномарку, заподозрив жену в измене

В Крыму 35-летний местный житель приревновал свою супругу к другому мужчине и поджег его иномарку. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Полицейским поступило сообщение о горящем автомобиле во дворе многоквартирного дома в поселке Нижнегорский. Недалеко от места преступления правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель.