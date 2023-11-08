Землетрясение зафиксировано недалеко от Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что оно зафиксировано в 13:02 по времени UTC (16:02 мск) в 320 километрах к юго-западу от населенного пункта Туал в провинции Малуку.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

8 ноября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло неподалеку от побережья острова Амбон в Индонезии. Известно, что эпицентр землетрясения находился в 351 км к юго-востоку от одноименного с островом города Амбон с населением около 355 тыс. человек.