Россиянин съел украденные деньги при задержании

Калининградец, заподозренный в воровстве денег из сумки продавца в кафе, попытался избежать наказания, съев пять тысяч рублей. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба УМВД России по региону.

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По данным ведомства, сообщение о краже поступило от продавца одного из городских кафе в конце октября.

Женщина ненадолго вышла из зала, а вернувшись заметила, что у нее пропали семь тысяч рублей. Однако она не растерялась, заперла входную дверь и позвонила в полицию. В итоге подозреваемый в краже был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

«Когда мужчина понял, что не сможет выбраться из кафе, он спрятал часть денег за трубой в туалетной комнате, где их впоследствии обнаружили полицейские. Еще 5 тысяч рублей съел», — говорится в сообщении полиции.

Похитителем денег оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель Калининграда. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России (кража).

При этом мужчина был отпущен под подписку о невыезде и пока дело расследовалось, решился на еще одно преступление. Находясь вечером в гостях, он похитил у хозяина квартиры из кошелька деньги в различной валюте: рублях, евро и таджикских сомони, на общую сумму более 33 тысяч рублей.

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