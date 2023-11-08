Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках

Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признал вину в двух взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы , где рассматривается вопрос об аресте Исмаилова.

"Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением", - сказал Исмаилов, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

О задержании Исмаилова сообщили накануне в пресс-службе УФСБ по Дагестану. В его рабочем кабинете и в доме прошли обыски. Ему и заместителю начальника следственного управления МВД по Республике Дагестан Абдулгапурову Д. К. предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ. Оба доставлены в Москву для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу.