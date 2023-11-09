В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы обнаружили более полутора тысяч единиц оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

За месяц они изъяли из незаконного оборота около 800 единиц минометных и артиллерийских снарядов, более 30гранатометов, а также 45 единиц огнестрельного оружия, более 33 тысяч патронов, свыше 200 гранат, 21 снаряд дляракетных систем залпового огня и около 180 килограммов взрывчатки.

Сотрудники ведомства еще нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Росгвардейцы выполняли эту задачу по поиску нелегального оружия с работниками других силовых ведомств.