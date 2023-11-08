СК возбудил дело по факту продажи младенца на востоке Москвы

В Москве возбудили уголовное дело по факту продажи младенца, сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по столице.

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Правоохранители задержали двух женщин 1987 и 1992 годов рождения. В отношении них было заведено дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего".

"По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина искала биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. В интернете она познакомилась с другой женщиной, выразившей готовность воспользоваться ее услугами по вынашиванию ребенка", – говорится в сообщении.

После процедуры ЭКО с использованием донорского материала частной клиники подозреваемая забеременела. Другая женщина перечисляла на карту беременной ежемесячно 25 тысяч рублей.

Уже 3 ноября этого года задержанная родила мальчика, которого передала биологической матери. За это она получилась около 1 миллиона рублей, считает следствие. Какие-либо документы не оформлялись, все договоренности имели устный характер.

"7 ноября 2023 года женщина, испытывая муки совести по поводу продажи младенца, обратилась в правоохранительные органы, где подробно рассказала о произошедшем", – поделились в СК.

В ведомстве добавили, что жизни младенца ничего не угрожает. В настоящее время ребенок находится в специализированном медучреждении.