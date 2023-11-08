Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Подмосковье

Судебные приставы задержали вооруженного мачете мужчину, напавшего на прохожую в подмосковных Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФССП России в среду, 8 ноября. Вечерняя Москва

Во время задержания правоохранителю пришлось открыть огонь, потому что вооруженный россиянин оказывал сопротивление. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, а потом применил оружие и надел на мужчину наручники. Lenta.ru