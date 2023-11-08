Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Новой Москве
Два человека пострадали в результате возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в деревне Каракашево. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах столицы пишет РИА Новости.
По его словам, возгорание произошло в подвале жилого дома в Новомосковском административном округе.
«Загорелся бензогенератор», — пояснил представитель экстренных служб, отметив, что огонь уже потушен.
В результате ЧП, обстоятельства которого сейчас выясняются, пострадали два человека — они получили ожоги рук.
Ранее один человек пострадал в результате пожара, который произошел в жилом доме на Пятницком шоссе в Москве. Возгорание началось в одной из квартир, а после перекинулось на верхние этажи.
Также пожар произошел на газовой заправке неподалеку от столичного аэропорта Шереметьево — там взорвался резервуар с топливом. Пострадали пять человек. Причиной происшествия могла стать разгерметизация емкости с пропаном.