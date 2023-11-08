СМИ узнали о помиловании убийцы Веры Пехтелевой из Кемерово

Убийцу 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой Владислава Канюса помиловали. Эту информацию подтвердил отец убитой Евгений Пехтелев порталу NGS42.RU.

Родители девушки получили ответ прокуратуры, в котором указано, что мужчину помиловали еще в апреле 2023 года, а судимость с него сняли в июле. Наказание в Ростовской области, куда, как думали близкие Пехтелевой, этапировали Канюса, он не отбывал. Где он сейчас находится, неизвестно.

Пехтелев добавил, что последние полгода пытался узнать, где находится осужденный за убийство его дочери, однако получить ответ смог лишь сегодня. Прокомментировать ситуацию он не смог.

Напомним, что Канюс жестоко убил свою бывшую девушку в 2020 году, когда узнал, что она завела новые отношения. Сообщалось, что на теле Пехтелевой насчитали свыше 100 травм — ушибов, гематом и резаных ран. Свой поступок он объяснил тем, что хотел, чтобы «она замолчала».