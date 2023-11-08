Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга

СМИ: вооруженные мужчины забаррикадировались в школе Гамбурга
Двое мужчин с оружием прошли на территорию одной из школ немецкого Гамбурга и забаррикадировались в классе. Об этом со ссылкой на полицию пишет Bild.
По данным правоохранительных органов, мужчины с оружием проникли на территорию школы Бланкенезе на улице Фрамштрассе.
«Один из них угрожал посторонним черным пистолетом. Спецназ собирается штурмовать класс, в котором находятся вооруженные мужчины», — отмечает издание.
К школе были стянуты патрульные машины со всего Гамбурга.
Ранее в Ростовской области 15-летний подросток, скрывший лицо за маской, проник в школу с ножом и ранил четверых взрослых.
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