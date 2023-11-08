Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга

Двое мужчин с оружием прошли на территорию одной из школ немецкого Гамбурга и забаррикадировались в классе. Об этом со ссылкой на полицию пишет Bild.

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По данным правоохранительных органов, мужчины с оружием проникли на территорию школы Бланкенезе на улице Фрамштрассе.

«Один из них угрожал посторонним черным пистолетом. Спецназ собирается штурмовать класс, в котором находятся вооруженные мужчины», — отмечает издание.

К школе были стянуты патрульные машины со всего Гамбурга.