Один человек пострадал при взрыве газа под Москвой

В Подмосковье один человек получил тяжелые травмы в результате взрыва газа на территории дачного товарищества. О взрыве в СНТ «Матвеевское» сообщает MK.RU.

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ЧП произошло в ночь на среду, 8 ноября. Эпицентром взрыва оказался деревянный дом. По словам соседей, в постройке была установлена газовая система отопления.

В результате взрыва собственник дома получил ожог 80 процентов тела. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.