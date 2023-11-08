Следствие просит арестовать замминистра Дагестана по делу о взятке

Следственный комитет России попросил заключить под стражу заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан и начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде ареста до 2 января 2024 года. То же касается и второго фигуранта дела — заместителя начальника СУ МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова.

Сообщение о задержании Руфата Исмаилова появилось на фоне расследования инцидента в аэропорту Махачкалы 29 октября. Там произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.