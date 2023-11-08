Семиклассник в противогазе и с ножом устроил переполох в петербургской школе

В Санкт-Петербурге семиклассник пришел в школу на Васильевском острове в противогазе и с ножом и устроил переполох. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как пояснила изданию мать одного из учащихся, перед первым уроком подростка с самодельным оружием заметили в школьной рекреации. Дети доложили об инциденте родителям и те выдвинулись к учебному учреждению.

Прибывшим взрослым объяснили, что юношу удалось перехватить. Его увезли медики.

«На входе в учреждение сидит охранник и не работает электронный турникет, стоит рамка металлодетектора, но вероятно она не работает, если удалось пронести в школу нож», — поделилась родительница.

Как утверждает «Фонтанка», ученик заперся в туалете. Оттуда он кричал, что ненавидит музыкальную школу.