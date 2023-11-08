Вокалиста группы БумеR Кулинича избил родственник

Родственник избил вокалиста группы БумеR Игоря Кулинича в ходе конфликта в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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"Инцидент произошел накануне ночью на улице Наташи Ковшовой. В ходе конфликта на бытовой почве родственник избил Игоря Кулинича, в результате музыканту понадобилась помощь медиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у Кулинича диагностированы ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС проведение проверки по факту причинения телесных повреждений мужчине, не уточнив подробности.