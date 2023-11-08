В Херсоне поврежден завод и инженерное сооружение
Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации глава Херсона Александр Прокудин сообщил о повреждении завода и инженерных сооружений в городе. Об этом он заявил в социальных сетях.
По словам Прокудина, в ходе ударов были повреждены территория завода в Херсоне, инженерное здание в Херсонском районе.
Конкретную информацию о характере повреждений Прокудин не сообщил.
До этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте под Кривым Рогом.
С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.