Telegram-канал SHOT сообщает, что задержанный за угрозы супруге военкора Александра Коца Леонид Гутаров недавно вернулся из США в Москву. По данным канала, мужчина подрабатывал репетитором по английскому языку, тренером по детскому фитнесу, женскому боксу и фитбоксу. Также задержанный искал работу финансовым аналитиком в сфере недвижимости.

SHOT пишет, что на прошлой неделе мужчину видели в оружейном магазине. Источник канала сказал, что перед попыткой встретиться с Александром Коцем Гутаров выбирал пистолет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, 28-летнего Гутарова задержали после того, как он приехал к квартире Коца и угрожал его супруге. По информации канала, он требовал от женщины, чтобы она организовала ему встречу с военкором.