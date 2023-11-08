Подозреваемого в угрозах жене военкора Александра Коца задержали

Мужчину, подозреваемого в угрозах супруге военного корреспондента Александра Коца, задержали. Об этом в среду, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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Инцидент произошел 7 ноября. В квартиру супруги Коца постучал неизвестный. Когда жена журналиста уточнила, что ему нужно, мужчина начал выспрашивать информацию об Александре. Со слов женщины, неизвестный угрожал ей и требовал встречи с военным корреспондентом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу, отметила собеседница «ВМ».