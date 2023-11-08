В Крыму на 14-летнюю девочку завели дело о домогательствах

В Симферополе возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Школьницу заподозрили в домогательствах к ее сводной сестре. По версии следствия, 12 июня она погладила свою пятилетнюю сестру в области половых органов.
Подозреваемую доставили на допрос, во время которого она во всем призналась. Следователи решили арестовать девочку, и суд согласился с их доводами.
В настоящее время несовершеннолетняя фигурантка дела находится в СИЗО.
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