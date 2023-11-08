В Ленобласти школьницу госпитализировали с переломами после прогулки

В Тосненском районе Ленобласти шестиклассница пошла на прогулку с собакой и упала в овраг. Об этом сообщает «78.ru».

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12-летняя девочка была доставлена в больницу Тосно с многочисленными травмами, у школьницы диагностированы множественные переломы костей таза, ушибы и ссадины, состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.