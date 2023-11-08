В США загорелся гигантский деревянный ангар, который использовали при съемках фильмов и сериалов. Об этом сообщает телеканал NBC.

Ангар расположен в недействующей авиабазе в Тастине. В пожарной охране округа Ориндж отметили, что из-за динамики пожара и угрозы обрушения спасатели пришли к выводу, что проще дать структуре обрушиваться. После этого наземные группы смогут подойти ближе и приступить к тушению огня. Сейчас с распространением пламени борются с помощью вертолетов.