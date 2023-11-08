Сгорел ангар, в котором снимали «Секретные материалы» и «Перл-Харбор»

Пожар практически уничтожил исторический ангар для хранения дирижаблей в США, передает New York Post.

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Деревянное здание на авиабазе корпуса американской морской пехоты Тастин 1942 года почти полностью выгорело, части крыши обрушились. Для ликвидации возгорания использовали вертолеты. В результате инцидента никто не пострадал, причины возгорания пока не известны.

Примечательно, что в этом ангаре было снято несколько телешоу и фильмов, в том числе «Секретные материалы», «Перл-Харбор» и «Звездный путь».