В Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед

В Якутии снегоход с людьми провалился под лед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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Инцидент произошел в 25 километрах от села Оймякон, на реке Индигирке. По версии правоохранителей, снегоход «Буран» ушел под лед. На снегоходе находились трое мужчин. На данный момент неизвестно, по какой причине средство передвижения не смогло доставить людей до точки назначения.

Ведутся поисковые работы. Действия специалистов находятся на контроле у прокуратуры региона.