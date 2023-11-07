В Петербурге мужчина взял в аренду машину за 17,5 млн рублей и не вернул

В Санкт-Петербурге мужчина обманом арендовал дорогой внедорожник, который не собирался возвращать. Злоумышленника удалось задержать, его осудили. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все произошло в марте 2022 года. Подсудимый вступил в сговор с другими мошенниками с целью хищения автомобиля «Mercedes-Benz AMG G 63». Злоумышленники выбрали фирму аренды автомобилей, в которую позже один из них обратился, используя поддельные документы — паспорт, водительские права на другое имя. Также мужчина сообщил представителям компании ложные сведения о своем финансовом состоянии.

После получения от представителя фирмы автомобиля, ключей от него, а также свидетельство о регистрации, мужчина скрылся и распорядился похищенным внедорожником на свое усмотрение. Сумму ущерба компания оценила в 17,5 млн рублей — столько стоил украденный «Гелендваген».

Правоохранителям удалось задержать мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Преступника осудили, ему назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.