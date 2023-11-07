В Москве погиб сын театрального режиссера Абрамовой
В Москве скончался от травм 17-летний сын театрального режиссера Инны Абрамовой. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, тело подростка утром 7 ноября под окнами дома обнаружил прохожий, который сразу позвонил в полицию. Сын Абрамовой лежал на асфальте, у него обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.
«Он скончался до приезда скорой помощи», — сообщил источник.
Другие обстоятельства произошедшего неизвестны. При этом установлено, что матерью подростка является режиссер Инна Абрамова, которая ставила спектакли «Я ль виноват, что я поэт» по творчеству Сергея Есенина и «Записки Мастера» о жизни Михаила Булгакова.
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