В Москве погиб сын театрального режиссера Абрамовой

В Москве скончался от травм 17-летний сын театрального режиссера Инны Абрамовой. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, тело подростка утром 7 ноября под окнами дома обнаружил прохожий, который сразу позвонил в полицию. Сын Абрамовой лежал на асфальте, у него обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.

«Он скончался до приезда скорой помощи», — сообщил источник.